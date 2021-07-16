В Токио пропал олимпиец из Уганды. Ему хотели сделать тест на COVID

В преддверии старта Олимпиады в Токио пропал 20-летний угандийский тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко. Его исчезновение выявили, когда пришли за тестом на COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Kyodo.
Сообщается, что чиновники пытались найти его, чтобы получить образец для тестирования на коронавирус. В последний раз его видели в комнате несколько часов назад.
Издание пишет, что это может вызвать опасения по поводу антикоронавирусных мер, поскольку спортсменам разрешается посещать только ограниченные места и запрещается контактировать с местными жителями.
Делегация Уганды прибыла в Токио еще 19 июня, и у двух ее членов был положительный результат на коронавирус. Все участники должны сдавать свои образцы для тестирования на COVID по утрам.
Напомним, ранее сообщалось, что украинскую участницу Олимпиады в Токио отправили на самоизоляцию, поскольку она летела в одном самолете с заболевшими COVID-19.