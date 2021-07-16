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Генсек ООН призвал к перемирию во время Олимпиады в Токио

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Нью-Йорк, Пятница 16 июля 2021 04:47
Генсек ООН призвал к перемирию во время Олимпиады в Токио Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с традиционным призывом к странам соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпиады в Токио. Он также выступил за то, чтобы перемирие продолжалось и после Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение генсека ООН.

Олимпийское перемирие - это традиционный сигнал к тому, чтобы "все пушки молчали" в период проведения игр

"Я призываю все стороны в конфликтах соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и закрепить его в предстоящие недели и месяцы", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН считает, что народы могут использовать олимпийское перемирие для установления длительного режима прекращения огня и для поиска пути к устойчивому миру.

Гутерриш напомнил, что Олимпиада будет проходить в пандемию и спортсменам пришлось преодолеть огромные трудности для участия в ней.

"Нам нужно продемонстрировать такую же силу и солидарность в деле установления мира", - добавил генсек ООН.

Олимпиада состоится в Токио с 23 июля до 8 августа. Несмотря на жесточайшие ограничения, наложенные как на участников турнира, так и на членов делегаций, у спортсменов выявляют коронавирус.

Напомним, в Японии до конца июля обещают вакцинировать всех пожилых людей. Такая спешка связана с распространением коронавируса "Дельта" и проведением Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей. Такое решение приняли организаторы Олимпиады.

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