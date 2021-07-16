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У Токіо зник олімпієць з Уганди. Йому хотіли зробити тест на COVID

Автор: РБК-Україна

Напередодні старту Олімпіади в Токіо зник 20-річний угандійський важкоатлет Джуліус Ссекітолеко. Його зникнення виявили, коли прийшли за тестом на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Kyodo.

Повідомляється, що чиновники намагалися знайти його, щоб отримати зразок для тестування на коронавірус. Востаннє його бачили в кімнаті кілька годин тому.

Видання пише, що це може викликати побоювання з приводу антикоронавірусних заходів, оскільки спортсменам дозволяється відвідувати лише обмежені місця і забороняється контактувати з місцевими жителями.

Делегація Уганди прибула до Токіо ще 19 червня, і у двох її членів був позитивний результат на коронавірус. Всі учасники мають здавати свої зразки для тестування на COVID щоранку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українську учасницю Олімпіади в Токіо відправили на самоізоляцію, оскільки вона летіла одним літаком з хворими на COVID-19.

А сьогодні госпіталізували члена нігерійської делегації.

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ОлімпіадаТокиоКоронавірус