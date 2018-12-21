ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Токіо заарештували екс-главу Nissan і Renault Гона

Новини » Політика    21.12.2018 - 07:11
У Токіо заарештували екс-главу Nissan і Renault Гона
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Напередодні суд відхилив клопотання про продовження строку ув'язнення

Спеціальна слідча група Токійської прокуратури знову заарештувала в п'ятницю колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Так, рішення винесено за новою підозрою в порушенні юридичних зобов'язань по відношенню до корпорації Nissan.

Напередодні в четвер Токійський окружний суд відхилив клопотання прокуратури про продовження після 21 грудня ще на 10 днів терміну ув'язнення Карлоса Гона і Грега Келлі. Вони обидва знаходяться в ув'язненні у в'язниці Токіо з 19 листопада, коли були заарештовані за підозрою в порушенні японського фінансового законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 листопада 2018 року у Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Компанія підтвердила, що Гон використовував Nissan Motor Co в особистих цілях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Німеччині колишнього голову ради директорів компанії Volkswagen Мартіна Вінтеркорна підозрюють у податковому шахрайстві.

В Японії стався вибух ресторану, постраждало більше 40 осіб У Китаї затримали другого канадця після арешту фіндиректора Huawei
Новини України ЯпоніяарештТокиоПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся