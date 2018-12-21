У Токіо заарештували екс-главу Nissan і Renault Гона

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Напередодні суд відхилив клопотання про продовження строку ув'язнення

Спеціальна слідча група Токійської прокуратури знову заарештувала в п'ятницю колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Так, рішення винесено за новою підозрою в порушенні юридичних зобов'язань по відношенню до корпорації Nissan.

Напередодні в четвер Токійський окружний суд відхилив клопотання прокуратури про продовження після 21 грудня ще на 10 днів терміну ув'язнення Карлоса Гона і Грега Келлі. Вони обидва знаходяться в ув'язненні у в'язниці Токіо з 19 листопада, коли були заарештовані за підозрою в порушенні японського фінансового законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 листопада 2018 року у Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Компанія підтвердила, що Гон використовував Nissan Motor Co в особистих цілях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Німеччині колишнього голову ради директорів компанії Volkswagen Мартіна Вінтеркорна підозрюють у податковому шахрайстві.