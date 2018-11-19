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Японские власти намерены арестовать главу Nissan и Renault

Новости » Общество    19.11.2018 - 11:50
Японские власти намерены арестовать главу Nissan и Renault
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Карлоса Гона могут арестовать в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства

Главу компаний Nissan и Renault Карлоса Гона могут арестовать в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Сообщается, что прокуратура Токио готовится арестовать топ-менеджера из-за того, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией, пишет газета.

Сегодня Гон добровольно прибыл в прокуратуру Токио. Ожидается, что он будет арестован после допроса.

Как известно, Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault.

Напомним, в Германии бывшего председателя совета директоров компании Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают в налоговом мошенничестве. 

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