Токаев уволил еще одного родственника Назарбаева

"Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, Имашев возглавлял ЦИК с сентября 2016 года. Был переизбран на эту должность в прошлом году.

61-летний Имашев в разные годы был главой Минюста, замруководителя администрации президента, секретарем Совбеза.

"Его дочь Аида почти 20 лет замужем за внуком Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым. Имашев - один из нескольких родственников бывшего президента, лишившихся своих постов после январских событий в Казахстане", - пишет vlast.kz.