Протесты в Казахстане: в городах снимают таблички с именем Назарбаева

В городах Казахстана с жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя экс-президента Нурсултана Назарбаева. Их начали снимать уже после протестов в первые дни января.

Издание приводит в пример мраморную табличку у здания Фонда Нурсултана Назарбаева откуда пропали надписи "Фонд Нурсултана Назарбаева" и "Nursultan Nazarbayev qory" (те же слова на казахском).



В зале совещаний здания полиции Алма-Аты также убрали указание авторства под выложенной цитатой экс-президента. На место, где было указано имя Назарбаева поместили фотографию с совещания с участием действующего президента Касым-Жомарта Токаева.



Также отмечается, что в Алма-Ате местные власти еще не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, который носит его имя.