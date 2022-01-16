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Протесты в Казахстане: в городах снимают таблички с именем Назарбаева

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Казахстан, Воскресенье 16 января 2022 01:21
Протесты в Казахстане: в городах снимают таблички с именем Назарбаева Фото: в городах Казахстана снимают таблички с именем Назарбаева ( t.me/nexta live)
Автор: Наталья Скороход

В городах Казахстана с жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя экс-президента Нурсултана Назарбаева. Их начали снимать уже после протестов в первые дни января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КазТАГ.

Издание приводит в пример мраморную табличку у здания Фонда Нурсултана Назарбаева откуда пропали надписи "Фонд Нурсултана Назарбаева" и "Nursultan Nazarbayev qory" (те же слова на казахском).

В зале совещаний здания полиции Алма-Аты также убрали указание авторства под выложенной цитатой экс-президента. На место, где было указано имя Назарбаева поместили фотографию с совещания с участием действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Также отмечается, что в Алма-Ате местные власти еще не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, который носит его имя.

Напомним, что родственников Назарбаева уволили с ведущих должностей нацкомпаний. Речь идет о его зятьях,

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