Токаєв звільнив ще одного родича Назарбаєва

"Указом глави держави Імашев Берик Мажитович звільнений з посади голови Центральної виборчої комісії Республіки Казахстан", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, Імашев очолював ЦВК з вересня 2016 року. Був переобраний на цю посаду минулого року.

61-річний Імашев в різні роки був главою Мін'юсту, заступником керівника адміністрації президента, секретарем Радбезу.

"Його дочка Аїда майже 20 років одружена з онуком Нурсултана Назарбаєва Нуралі Алієвим. Імашев - один з декількох родичів колишнього президента, які втратили свої посади після січневих подій в Казахстані", - пише vlast.kz.