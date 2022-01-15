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Двух зятьев Назарбаева уволили из казахских нацкомпаний

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Нурсултан, Суббота 15 января 2022 13:33
Двух зятьев Назарбаева уволили из казахских нацкомпаний Фото: первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (nazarbaev.kz)
Автор: Сергей Новиков

Из казахских национальных компаний уволили двух зятьев первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Причина увольнения пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания ORDA.

Издание со ссылкой на источники пишет об увольнении генерального директора и главы правления АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Он является мужем Алии Назарбаевой - младшей дочери первого президента. Досанов занял высокую должность в августе 2016 года, вскоре после свадьбы.

Также сообщается об увольнении главы правления АО НК "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, который является мужем Дариги Назарбаевой (старшей дочери).

Отметим, фонд "Самрук-Казына" официально подтвердил увольнение Досанова и Шарипбаева.

Напомним, в начале 2022 года Казахстан охватили массовые протесты и беспорядки, и первый президент Нурсултан Назарбаев ни разу не выступил публично, хотя имеет титул елбасы - пожизненного лидера нации. Местные СМИ предполагали, что он семьей покинул страну, но у Назарбаева заявляли, что он находится в столице.

Примечательно, что участники протестов в Казахстане сносили памятники Назарбаеву, который с 1989 года в течение 30 лет руководил страной.

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