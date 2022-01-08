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У Назарбаева опровергли побег из Казахстана, он находится в столице

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Нур-Султан, Суббота 08 января 2022 09:23
У Назарбаева опровергли побег из Казахстана, он находится в столице Фото: первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (elbasy.kz)
Автор: Александр Мороз

Информация о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, не соответствует действительности. Его пресс-секретарь Айдос Укибай отмечает, что он находится в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания NUR.kz.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы (титул Назарбаева, - ред.) проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - сообщил Укибай.

По его словам, Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг" Токаева для обеспечения целостности Казахстана. Также пресс-секретарь подчеркнул, что первый президент провел телефонные переговоры с главами дружественных государств.

Напомним, накануне местное издание Orda.kz сообщило, что Назарбаев вместе с семьей якобы покинул страну.

А позже стало известно, что он впервые отреагировал на ситуацию в Казахстане, обсудив ее с лидером белорусского правящего режима Александром Лукашенко.

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