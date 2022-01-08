У Назарбаева опровергли побег из Казахстана, он находится в столице

Информация о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, не соответствует действительности. Его пресс-секретарь Айдос Укибай отмечает, что он находится в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания NUR.kz.

"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы (титул Назарбаева, - ред.) проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - сообщил Укибай. По его словам, Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг" Токаева для обеспечения целостности Казахстана. Также пресс-секретарь подчеркнул, что первый президент провел телефонные переговоры с главами дружественных государств.