Токаєв розповів про зміни у Казахстані після президентських виборів

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який лідирує за даними екзитполів на позачергових виборах глави держави, заявив про відкриття нової політичної епохи в країні та майбутнє реформування всіх основних інститутів влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Токаєва перед членами Республіканського громадського штабу, розміщеним у його Telegram .

Казахстанський лідер заявив, що конституційна реформа здійснюватиметься "чітко та послідовно".

"Ми переходимо до нової форми політичного устрою країни", - наголосив Токаєв.

Крім того, на економіку країни чекають "кардинальні зміни" з метою підвищення добробуту громадян.

"Для втілення всіх цих цілей у життя нам потрібна єдність. Тому закликаю всіх вас до єдності!" - сказав лідер на президентських виборах.

Щодо самої виборчої кампанії, то, на переконання Токаєва, вона "пройшла справедливо і відкрито", і всім кандидатам у президенти були надані рівні можливості, жодних обмежень щодо тих, хто балотувався, не було.

"Вони вільно відвідували регіони, зустрічалися з виборцями, вели агітацію... Кожному виборцю було надано свободу вибору. Таким чином, ця кампанія пройшла справедливо і відкрито", - заявив політик.