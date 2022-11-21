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Токаев рассказал об изменениях в Казахстане после президентских выборов

Новина українською →
Казахстан, Понедельник 21 ноября 2022 03:29
Токаев рассказал об изменениях в Казахстане после президентских выборов Фото: Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который лидирует по данным экзитполов на внеочередных выборах главы государства, заявил об открытии новой политической эпохи в стране и будущем реформировании всех основных институтов власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Токаева перед членами Республиканского общественного штаба, размещенном в его Telegram.

Казахстанский лидер заявил, что конституционная реформа будет осуществляться "четко и последовательно".

"Мы переходим к новой форме политического устройства страны", - подчеркнул Токаев.

Кроме того, экономику страны ждут "кардинальные изменения" с целью повышения благосостояния граждан.

"Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!" - сказал лидер на президентских выборах.

Что касается самой избирательной кампании, то, по убеждению Токаева, она "прошла справедливо и открыто", и всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности, никаких ограничений в отношении баллотирующихся не было.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию... Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", - заявил политик.

Напомним, ранее лидер Казахстана Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента страны.

А также перед этим в Казахстане увеличили президентский срок, но убрали возможность переизбираться.

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