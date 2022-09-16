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В Казахстане увеличили президентский срок и запретили переизбираться

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Нур-Султан, Пятница 16 сентября 2022 09:26
В Казахстане увеличили президентский срок и запретили переизбираться Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (t me nexta live)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Казахстана на совместном заседании палат принял в двух чтениях закон о поправках к Конституции страны. В частности, депутаты проголосовали за увеличение президентского срока без возможности переизбрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.

Документ единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса.

Принятый парламентом закон направят на подпись президенту Казахстана.

Согласно закону, президентский срок будет увеличен с пять до семи лет, однако главе государству будет запрещено переизбираться на второй срок.

Кроме того, депутаты проголосовали за возвращение прежнего названия столице Казахстана Нур-Султан - Астана.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. При этом будут внесены изменения в закон с запретом на переизбрание.

До этого Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

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