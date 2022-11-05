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Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента Казахстану

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Казахстан, Субота 05 листопада 2022 14:40
Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента Казахстану Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав шість законів, які скорочують деякі повноваження президента та встановлюють заборону на зайняття керівних посад у державних структурах його близькими родичами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Закони було підписано за підсумками республіканського референдуму про внесення змін та доповнень до Конституції.

Міністр юстиції Казахстану Канат Мусін зазначив, що у законі містяться поправки, які скорочують повноваження президента щодо Вищої судової ради та місцевих виконавчих органів.

Крім того, запроваджуються окремі обмеження на час перебування на посаді глави держави. Також скорочується так звана "президентська квота" у сенаті.

Крім цього, в увалених законах регламентовано перехід Казахстану до змішаної виборчої системи. Так, тепер частина депутатів Мажилісу та обласних олійників, а також усі депутати районних олійників обиратимуться по одномандатних округах. Також запроваджується виборність акимів районів та міст обласного значення.

Нагадаємо, раніше в Казахстані збільшили президентський термін, але прибрали можливість переобиратися.

Крім того, в Казахстані перейменували столицю.

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