Токаєв лідирує на виборах президента Казахстану: дані екзитполів

У Казахстані сьогодні, 20 листопада, відбуваються позачергові президентські вибори. На пост глави держави країни, окрім чинного президента Касим-Жомарта Токаєва, претендують ще п'ять кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformBuro .

За даними екзитполів, Касим-Жомарт Токаєв, ймовірно, виграє вибори президента Казахстану із 82,45% голосів.

О 20:14 за київським часом ЦВК Казахстану повідомила, що на всіх виборчих дільницях усередині країни голосування завершено. Голосування триває лише на дільницях за межами країни. Підсумкова статистика буде представлена 21 листопада. Явка за попередніми даними становила 69,43%.

Громадський спостерігач Рафаель Гасанов, власник інформаційного порталу Independ.kz, зазначив, що основний наплив голосуючих на виборчих дільницях усередині країни припав на вечір.