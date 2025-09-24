Токаєв пояснив роль Казахстану у переговорах України та Росії

"Казахстан у воєнному конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким себе не вбачає. На мою думку, обидві сторони здатні вести діалог з усіх спірних питань на двосторонній основі й на різних рівнях. Завжди вважав і публічно говорив, що "українська криза" є вкрай складною і спрощувати її не можна", - зазначив Токаєв.

Президент Казахстану наголосив, що зі збереженням воєнних дій виникає нашарування дедалі більшої кількості питань - від територіальних і історичних до національних, мовних та політичних.

"Так, територіальне питання зараз є найголовнішим і найважчим, але його практичне вирішення за столом переговорів поки не проглядається через супутні дискусії на історичну тему (Київська Русь, "територіальні подарунки", українська державність та інші). Тим не менш переговори треба продовжувати", - заявляє Токаєв

Казахстан готовий надати майданчик

Він підтвердив, що якщо лідери України та Росії висловлять бажання приїхати до Казахстану, країна готова надати всі необхідні умови для забезпечення переговорів.

"Сподіватися на практичний результат в умовах продовження воєнних дій без перемир’я, за розбіжностей щодо всіх ключових питань порядку денного - це, відверто кажучи, нереалістичний підхід", - наголосив Токаєв.

Позиція Казахстану

Підсумовуючи, Токаєв підкреслив, що Казахстан виступає за початок прямих переговорів між Києвом і Москвою на найвищому рівні. Але для цього потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння.

"Не будучи посередником, Казахстан, тим не менш, якщо виникне потреба, готовий надати "добрі послуги" як місце переговорів і зустрічей на всіх рівнях", - зазначив президент.