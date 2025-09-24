Токаєв пояснив роль Казахстану у переговорах України та Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не стане посередником між Україною та Росією, але готовий дати майданчик для переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.
"Казахстан у воєнному конфлікті між Росією та Україною не є посередником і таким себе не вбачає. На мою думку, обидві сторони здатні вести діалог з усіх спірних питань на двосторонній основі й на різних рівнях. Завжди вважав і публічно говорив, що "українська криза" є вкрай складною і спрощувати її не можна", - зазначив Токаєв.
Президент Казахстану наголосив, що зі збереженням воєнних дій виникає нашарування дедалі більшої кількості питань - від територіальних і історичних до національних, мовних та політичних.
"Так, територіальне питання зараз є найголовнішим і найважчим, але його практичне вирішення за столом переговорів поки не проглядається через супутні дискусії на історичну тему (Київська Русь, "територіальні подарунки", українська державність та інші). Тим не менш переговори треба продовжувати", - заявляє Токаєв
Він підтвердив, що якщо лідери України та Росії висловлять бажання приїхати до Казахстану, країна готова надати всі необхідні умови для забезпечення переговорів.
"Сподіватися на практичний результат в умовах продовження воєнних дій без перемир’я, за розбіжностей щодо всіх ключових питань порядку денного - це, відверто кажучи, нереалістичний підхід", - наголосив Токаєв.
Підсумовуючи, Токаєв підкреслив, що Казахстан виступає за початок прямих переговорів між Києвом і Москвою на найвищому рівні. Але для цього потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння.
"Не будучи посередником, Казахстан, тим не менш, якщо виникне потреба, готовий надати "добрі послуги" як місце переговорів і зустрічей на всіх рівнях", - зазначив президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Токаєвим на полях Генасамблеї ООН. Сторони обговорили зусилля для закінчення війни, а також питання співпраці між Україною та Казахстаном.
Окрім того, Володимир Зеленський висловив подяку Казахстану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Президент України також повідомляв, що російському керівництву неодноразово пропонували зустріч на рівні лідерів у багатьох різних країнах, у тому числі в Казахстані.