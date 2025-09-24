Токаев объяснил роль Казахстана в переговорах Украины и России

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. По моему мнению, обе стороны способны вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" является крайне сложным и упрощать его нельзя",- отметил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что с сохранением военных действий возникает наслоение все большего количества вопросов - от территориальных и исторических до национальных, языковых и политических.

"Да, территориальный вопрос сейчас является самым главным и самым тяжелым, но его практическое решение за столом переговоров пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие). Тем не менее переговоры надо продолжать", - заявляет Токаев

Казахстан готов предоставить площадку

Он подтвердил, что если лидеры Украины и России выразят желание приехать в Казахстан, страна готова предоставить все необходимые условия для обеспечения переговоров.

"Надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, при разногласиях по всем ключевым вопросам повестки дня - это, откровенно говоря, нереалистичный подход", - подчеркнул Токаев.

Позиция Казахстана

Подытоживая, Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за начало прямых переговоров между Киевом и Москвой на самом высоком уровне. Но для этого нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания.

"Не являясь посредником, Казахстан, тем не менее, в случае необходимости, готов оказать "добрые услуги" как место переговоров и встреч на всех уровнях", - отметил президент.