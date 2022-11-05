UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Токаєв підписав закон про скорочення повноважень президента Казахстану

Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав шість законів, які скорочують деякі повноваження президента та встановлюють заборону на зайняття керівних посад у державних структурах його близькими родичами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Закони було підписано за підсумками республіканського референдуму про внесення змін та доповнень до Конституції.

Міністр юстиції Казахстану Канат Мусін зазначив, що у законі містяться поправки, які скорочують повноваження президента щодо Вищої судової ради та місцевих виконавчих органів.

Крім того, запроваджуються окремі обмеження на час перебування на посаді глави держави. Також скорочується так звана "президентська квота" у сенаті.

Крім цього, в увалених законах регламентовано перехід Казахстану до змішаної виборчої системи. Так, тепер частина депутатів Мажилісу та обласних олійників, а також усі депутати районних олійників обиратимуться по одномандатних округах. Також запроваджується виборність акимів районів та міст обласного значення.

Нагадаємо, раніше в Казахстані збільшили президентський термін, але прибрали можливість переобиратися.

Крім того, в Казахстані перейменували столицю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан