Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Законы были подписаны по итогам республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин отметил, что в законе содержатся поправки, которые сокращают полномочия президента в отношении Высшего судебного совета и местных исполнительных органов.

Кроме того, вводятся отдельные ограничения на время нахождения в должности главы страны. Также сокращается так называемая "президентская квота" в сенате.

Помимо этого, в принятых законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Так, теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, а также все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Также вводится выборность акимов районов и городов областного значения.