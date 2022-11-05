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Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов, которые сокращают некоторые полномочия президента и устанавливают запрет на занятие руководящих должностей в государственных структурах его близкими родственниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Законы были подписаны по итогам республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин отметил, что в законе содержатся поправки, которые сокращают полномочия президента в отношении Высшего судебного совета и местных исполнительных органов.

Кроме того, вводятся отдельные ограничения на время нахождения в должности главы страны. Также сокращается так называемая "президентская квота" в сенате.

Помимо этого, в принятых законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Так, теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, а также все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Также вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

Напомним, ранее в Казахстане увеличили президентский срок, но убрали возможность переизбираться.

Кроме того, в Казахстане переименовали столицу.

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