Казахстан официально переименовал столицу: новое название
Президент Касим-Жомарт Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и о переименовании столицы в Астану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Республики Казахстан.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее депутатская группа "Жана Казахстан" выступила за возвращение столицы прежнего названия.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана", – говорится в заявлении группы.
Таким образом, в Казахстане была официально переименована столица Нур-Султан и возвращено название Астана. В 2019 году именно Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан.
Также Токаев обращался в Конституционный Совет по установлению одноразового семилетнего срока президентского мандата. Там ему ответили, что это соответствует логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.
Напомним, что ранее парламент Казахстана на совместном заседании палат принял в двух чтениях закон о поправках к Конституции страны. Депутаты проголосовали за увеличение президентского срока без возможности переизбрания.
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