ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Казахстан официально переименовал столицу: новое название

Новина українською →
Казахстан, Суббота 17 сентября 2022 15:39
Казахстан официально переименовал столицу: новое название Фото: президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Касим-Жомарт Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и о переименовании столицы в Астану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Республики Казахстан.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее депутатская группа "Жана Казахстан" выступила за возвращение столицы прежнего названия.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана", – говорится в заявлении группы.

Таким образом, в Казахстане была официально переименована столица Нур-Султан и возвращено название Астана. В 2019 году именно Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

Также Токаев обращался в Конституционный Совет по установлению одноразового семилетнего срока президентского мандата. Там ему ответили, что это соответствует логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

Напомним, что ранее парламент Казахстана на совместном заседании палат принял в двух чтениях закон о поправках к Конституции страны. Депутаты проголосовали за увеличение президентского срока без возможности переизбрания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники