Токаев отказал в международном расследовании протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 января заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских протестов. Он раскритиковал резолюцию Европарламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хабар 24".