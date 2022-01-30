Токаєв відмовив у міжнародному розслідуванні протестів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 29 січня заявив, що нема потреби проводити міжнародне розслідування січневих протестів. Він розкритикував резолюцію Європарламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хабар 24".
Глава держави вважає, що дана резолюція продиктована лобістами, які "працюють на замовлення людей, які залишили колись Казахстан".
"Що стосується міжнародного розслідування подій в Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є люди чесні і об'єктивні, які будуть очолювати громадські комісії", - заявив Токаєв.
Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня протести різкого подорожчання скрапленого газу. Згодом почалися сутички з силовиками. Правоохоронці затримали як підозрюваних 780 осіб.
Раніше повідомлялося, що кілька десятків протестувальників захопили аеропорт Алмати. В результаті повітряна гавань призупинила роботу.
Раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.