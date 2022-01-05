ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Казахстане аэропорты Алматы и Актау приостановили работу

Новина українською →
Казахстан, Среда 05 января 2022 18:14
В Казахстане аэропорты Алматы и Актау приостановили работу Фото: проверка самолета в аэропорту (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Белей

В Казахстане два аэропорта приостановили свою работу из-за акций протеста. Некоторые авиакомпании отменили рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мир-24".

"Аэропорт Алматы прекратил свою работу, аэропорт Актау также не работает", - пишет издание.

В свою очередь российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменил рейс в Алматы.

В свою очередь комендант Алматы призвал людей разойтись и избегать насилия.

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.

Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага