Точно в ціль? Як підтверджують прильоти українських "діпстрайків" в РФ

Виробники дронів у коментарі РБК-Україна зазначають, що підтвердження результатів - це завжди комплекс джерел. Вони можуть включати дані підрозділів, розвідувальну інформацію, відкриті джерела, фото- та відеоматеріали, супутникові знімки, повідомлення противника, вторинні ознаки ураження та подальший аналіз об’єкта.

"Але важливо розуміти, що виробник не завжди є стороною, яка публічно підтверджує конкретне бойове застосування. У таких питаннях є компетенція військових, розвідки та державних органів", - зазначили у одній з опитаних компаній.

Зі свого боку, виробники дронів у обов'язковому порядку аналізують технічну ефективність систем, отримують зворотний зв’язок і вдосконалюють продукт, але не завжди можуть публічно прив’язувати конкретний виріб до конкретної операції.

Це питання не лише комунікації, а й безпеки: публічне підтвердження може розкрити зайві дані про тактику, засоби та процес ухвалення рішень.