Точно в цель? Как подтверждают прилеты украинских "дипстрайков" в РФ

Производители дронов в комментарии РБК-Украина отмечают, что подтверждение результатов – это всегда комплекс источников. Они могут включать данные подразделений, разведывательную информацию, открытые источники, фото и видеоматериалы, спутниковые снимки, сообщения противника, вторичные признаки поражения и дальнейший анализ объекта.

"Но важно понимать, что производитель не всегда является стороной, публично подтверждающей конкретное боевое применение. В таких вопросах есть компетенция военных, разведки и государственных органов", - отметили в одной из опрошенных компаний.

Со своей стороны, производители дронов в обязательном порядке анализируют техническую эффективность систем, получают обратную связь и совершенствуют продукт, но не всегда могут публично привязывать конкретное изделие к конкретной операции.

Это вопрос не только коммуникации, но и безопасности: публичное подтверждение может раскрыть лишние данные о тактике, средствах и процессе принятия решений.