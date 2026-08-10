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Точно в цель? Как подтверждают прилеты украинских "дипстрайков" в РФ

11:45 10.08.2026 Пн
2 мин
Военные и производители дронов имеют сразу несколько методов подтверждения попаданий.
aimg Константин Широкун
Фото: эксперты рассказали, как подтверждают прилеты украинских "дипстрайков" в РФ (росСМИ)

Одним из ключевых элементов дип-забастовки миссий является подтверждение попаданий. Пути подтверждения эффективности миссий – объективный контроль и OSINT инструменты.

Производители дронов в комментарии РБК-Украина отмечают, что подтверждение результатов – это всегда комплекс источников. Они могут включать данные подразделений, разведывательную информацию, открытые источники, фото и видеоматериалы, спутниковые снимки, сообщения противника, вторичные признаки поражения и дальнейший анализ объекта.

"Но важно понимать, что производитель не всегда является стороной, публично подтверждающей конкретное боевое применение. В таких вопросах есть компетенция военных, разведки и государственных органов", - отметили в одной из опрошенных компаний.

Со своей стороны, производители дронов в обязательном порядке анализируют техническую эффективность систем, получают обратную связь и совершенствуют продукт, но не всегда могут публично привязывать конкретное изделие к конкретной операции.

Это вопрос не только коммуникации, но и безопасности: публичное подтверждение может раскрыть лишние данные о тактике, средствах и процессе принятия решений.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми , а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.

Также мы объясняли, почему на самом деле Украина начала бить по Wildberries и на какой эффект рассчитывает .

Кстати, недавно Силы обороны ударили по НПЗ из топ-5 самых крупных в РФ и базе катеров в Крыму .

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