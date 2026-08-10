Точно в ціль? Як підтверджують прильоти українських "діпстрайків" в РФ
Одним з ключових елементів діп-страйк місій є підтвердження влучань. Шляхи підтвердження ефективності місій – це об’єктивний контроль та OSINT інструменти.
Про це повідомляється у матеріалі РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів".
Виробники дронів у коментарі РБК-Україна зазначають, що підтвердження результатів - це завжди комплекс джерел. Вони можуть включати дані підрозділів, розвідувальну інформацію, відкриті джерела, фото- та відеоматеріали, супутникові знімки, повідомлення противника, вторинні ознаки ураження та подальший аналіз об’єкта.
"Але важливо розуміти, що виробник не завжди є стороною, яка публічно підтверджує конкретне бойове застосування. У таких питаннях є компетенція військових, розвідки та державних органів", - зазначили у одній з опитаних компаній.
Зі свого боку, виробники дронів у обов'язковому порядку аналізують технічну ефективність систем, отримують зворотний зв’язок і вдосконалюють продукт, але не завжди можуть публічно прив’язувати конкретний виріб до конкретної операції.
Це питання не лише комунікації, а й безпеки: публічне підтвердження може розкрити зайві дані про тактику, засоби та процес ухвалення рішень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони України здійснили успішну атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у російській Пермі, а також ворожий полігон на окупованій частині Запорізької області.
Також ми пояснювали, чому насправді Україна почала бити по Wildberries та на який ефект розраховує.
До речі, нещодавно Сили оборони вдарили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму.