Точно в цель? Как подтверждают прилеты украинских "дипстрайков" в РФ
Одним из ключевых элементов дип-забастовки миссий является подтверждение попаданий. Пути подтверждения эффективности миссий – объективный контроль и OSINT инструменты.
Об этом сообщается в материале РБК-Украина " Москва пылала дважды": стоящая за рекордными ударами украинских дронов ".
Производители дронов в комментарии РБК-Украина отмечают, что подтверждение результатов – это всегда комплекс источников. Они могут включать данные подразделений, разведывательную информацию, открытые источники, фото и видеоматериалы, спутниковые снимки, сообщения противника, вторичные признаки поражения и дальнейший анализ объекта.
"Но важно понимать, что производитель не всегда является стороной, публично подтверждающей конкретное боевое применение. В таких вопросах есть компетенция военных, разведки и государственных органов", - отметили в одной из опрошенных компаний.
Со своей стороны, производители дронов в обязательном порядке анализируют техническую эффективность систем, получают обратную связь и совершенствуют продукт, но не всегда могут публично привязывать конкретное изделие к конкретной операции.
Это вопрос не только коммуникации, но и безопасности: публичное подтверждение может раскрыть лишние данные о тактике, средствах и процессе принятия решений.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми , а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.
Также мы объясняли, почему на самом деле Украина начала бить по Wildberries и на какой эффект рассчитывает .
Кстати, недавно Силы обороны ударили по НПЗ из топ-5 самых крупных в РФ и базе катеров в Крыму .