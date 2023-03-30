З точністю до 90%. У Японії навчили штучний інтелект виявляти міни у землі

Японська компанія NEC навчила штучний інтелект визначати місця розташування протипіхотних та протитанкових мін у землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NEC.
Спеціальне програмне забезпечення за наявності всіх необхідних даних може передбачити райони розташування мін з точністю близько 90%. Ця робота проводилась у рамках спільного проекту з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який розпочався у червні 2021 року.
Для цього проекту NEC отримав від МКЧХ відкриті дані, такі як географічна та геологічна інформація, дані про місцезнаходження житла та важливих будівель, а також звіти мешканців. Потім штучний інтелект NEC вибрав та проаналізував інформацію, щоб передбачити області з високою ймовірністю наземних мін.
В результаті сапери зможуть швидше та з меншими витратами обстежити великі площі. Використовуючи штучний інтелект для сортування цих даних та інформації, фахівці можуть зосередитися на прийнятті рішень про те, де проводити розмінування найефективнішим способом.
У майбутньому система також включатиме нові джерела даних, такі як дистанційне зондування (наприклад, дані, зібрані з дронів та супутників), для подальшого підвищення швидкості та точності прогнозів.
На малюнку зеленим відображено зони з мінами, а червоним – результат аналітичної роботи програмного забезпечення.
Нагадаємо, 22 березня троє мешканців одного із сіл Миколаївської області підірвалися на російській міні, коли поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. Усі вони загинули.
Крім того, вчора, 29 березня в Ізюмському районі автомобіль підірвався на ворожій міні, внаслідок чого загинули двоє людей.
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