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С точностью до 90%. В Японии научили искусственный интеллект обнаруживать мины в земле

Фото: в Японии научили искусственный интеллект обнаруживать мины в земле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японская компания NEC обучила искусственный интеллект определять места расположения противопехотных и противотанковых мин в земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NEC.

Специальное программное обеспечение при наличии всех необходимых данных может предсказать районы расположения мин с точностью около 90%. Эта работа проводилась в рамках совместного проекта с Международным комитетом Красного Креста, который начался в июне 2021 года.

Для этого проекта NEC получил от МККК открытые данные, такие как географическая и геологическая информация, данные о местонахождении жилья и важных зданий, а также отчеты жителей. Затем искусственный интеллект NEC выбрал и проанализировал информацию, чтобы предсказать области с высокой вероятностью наземных мин.

В результате саперы смогут быстрее и с меньшими затратами обследовать большие площади. Используя искусственный интеллект для сортировки этих данных и информации, специалисты могут сосредоточиться на принятии решений о том, где проводить разминирование наиболее эффективным способом.

В будущем система также будет включать новые источники данных, такие как дистанционное зондирование (например, данные, собранные с дронов и спутников), для дальнейшего повышения скорости и точности прогнозов.

На рисунке зеленым отображены зоны с минами, а красным - результат аналитической работы програмного обеспечения.

Напомним, 22 марта трое жителей одного из сел Николаевской области подорвались на российской мине, когда поехали полем к лесополосе собирать дрова. Все они погибли.

Кроме того, вчера, 29 марта в Изюмском районе автомобиль подорвался на вражеской мине, в результате чего погибли два человека.

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Искусственный интеллектЯпония