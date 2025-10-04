UA

Точне попадання: українські дрони виявили й знищили замасковану артилерію ворога (відео)

Фото: чотири гармати ворога ліквідовані дронами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Лиманському напрямку українські дрони батальйону "Signum" знищили чотири ворожі гармати, включно з трьома, захованими під маскувальними сітками, та однією бойовою гарматою. Точні удари дозволили нейтралізувати загрозу обстрілів для наших воїнів і мирних міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Signum".

Українські військові за допомогою дронів уразили замасковані гармати на лиманському напрямку.

 

Пілоти батальйону SIGNUM відпрацювали по ворожим гарматам. Було знищено чотири одиниці артилерії.

"Три з них ворог намагався сховати у капонірах і під маскувальними сітками. Але наші дрони знайшли й уразили їх. Четверта гармата була в роботі, ствол у бойовій готовності. Ми такого не допускаємо - точне влучання дрона прямо в ствол позбавило ворога ще однієї зброї", - додали військові.
 

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили:

  • шість районів зосередження особового складу,
  • озброєння і військової техніки,
  • чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Водночас, за даними Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. РБК-Україна детально описало ситуацію по кожному з напрямків фронту.

Війна Росії проти УкраїниОкупанти