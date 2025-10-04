Ворожі втрати на 4 жовтня: Генштаб оновив статистику щодо окупантів
На 4 жовтня Генштаб ЗСУ оновив дані про бойові втрати противника. Інформація охоплює період з 24 лютого 2022 року і відображає втрати особового складу, техніки та озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.
На 4 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. Зазначається, що систематичні удари та ефективні оборонні операції українських військ продовжують завдавати значних втрат за всіма категоріями особового складу і техніки ворога.
Особливо серйозних втрат противник зазнав у бронетанковій техніці, безпілотниках та артилерійських системах, що відображає ефективність оборонних дій та стійкість фронту.
Загальні втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25
-
Особовий склад: ~1 114 380 осіб (+950)
-
Літаки: 427 одиниць
-
Вертольоти: 346 одиниць
-
Танки: 11 226 (+1)
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня: 66 543 (+450)
-
Бойові броньовані машини: 23 298 (+1)
-
Крилаті ракети: 3 803 (+10)
-
Артилерійські системи: 33 428 (+15)
-
Кораблі та катери: 28
-
Підводні човни: 1
-
РСЗВ: 1 515 (+1)
-
Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 398 (+73)
-
Системи ППО: 1 222
-
Спеціальна техніка: 3 971 (+1)
Дані Генштабу на 4 жовтня демонструють систематичні втрати противника за всіма категоріями озброєнь. Найбільші збитки припадають на бронетанкову техніку, БПЛА та артилерію, що підкреслює ефективність оборонних операцій.
Нагадуємо, що минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойові зіткнення, водночас найбільша активність противника спостерігалася на Покровському та Новопавлівському напрямках; окупанти завдали 70 авіаударів, скинувши 174 керовані авіабомби, а також 4606 разів обстріляли українські позиції, включно зі 104 обстрілами з реактивних систем залпового вогню.
Зазначимо, що Росія поширила спотворену інформацію про нещодавній удар у Чернігівській області, намагаючись виправдати свої дії. В офіційних повідомленнях Міноборони РФ стверджувалося, що було знищено "вантажівки ЗСУ з дронами", однак насправді під обстріл потрапили звичайні фури, які перевозили зерно.