ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту

Україна, Субота 04 жовтня 2025 09:06
UA EN RU
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів:

  • Костянтинівка Донецької області;
  • Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області;
  • Ольгівка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.
На Харківщині та Донеччині відбито десятки атак РФ: Генштаб оновив карти фронту
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ
Новини
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим