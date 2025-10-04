Точное попадание: украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию врага (видео)

Украинские военные с помощью дронов поразили замаскированные пушки на лиманском направлении.

Пилоты батальона SIGNUM отработали по вражеским пушкам. Было уничтожено четыре единицы артиллерии.

"Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их. Четвертая пушка была в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия", - добавили военные.