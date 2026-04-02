"Точка неповернення" і вирішальний момент. Сирський розкрив деталі оборони Києва

22:13 02.04.2026 Чт
2 хв
Коли генерал зрозумів, що вторгнення є неминучим?
aimg Іван Носальський
"Точка неповернення" і вирішальний момент. Сирський розкрив деталі оборони Києва Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

План оборони Києва був ретельно підготовлений ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Усім відповідальним дали вказівки, які допомогли столиці вистояти.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Захисники Незалежності".

Читайте також: "Потрійний провал Росії": що говорить Україна і світ на 4-ту річницю великої війни

За словами генерала, він усвідомив, що росіяни почнуть повномасштабне вторгнення, коли вони "продовжили" спільні навчання зі збройними силами Білорусі.

"Тоді стало очевидно, що це вже відкрита підготовка до агресії, тому що створено наступальне угруповання і в нього буде завдання захопити Київ", - уточнив він.

Коментуючи інформацію про те, що російські літаки навіть під час навчань на території Білорусі, навмисно порушували повітряний простір України, Сирський наголосив, що це була підготовка до нанесення ударів і спроба виявити українські засоби ППО.

Відповідаючи на запитання про вирішальний момент у долі столиці, генерал звернув увагу, що найважливішими були перші години, коли росіяни застосували все своє озброєння, десант і наземне угруповання.

"Для нас це було очікувано, тому що за день до цього я зібрав увесь керівний склад міста, усіх голів районів, усі силові структури, увесь керівний склад Сухопутних військ, прибув мер. Тоді мною було доведено задум оборони Києва, порядок дій... Усі знали, хто де знаходиться, хто кому підпорядковується, і порядок дій у разі агресії", - сказав Сирський.

Битва за Київ

Битва за Київ стала одним із ключових етапів початкового періоду повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року.

Російські війська намагалися швидко захопити столицю, просуваючись із півночі, зокрема через територію Білорусі, і ведучи бої в передмістях, таких як Буча, Ірпінь і Гостомель. Одним із перших епізодів стала битва за аеропорт у Гостомелі, де українські сили чинили опір спробі висадки десанту.

Протягом березня бойові дії навколо Києва тривали, проте українська армія поступово зупинила наступ і перейшла до контратак. Наприкінці березня - на початку квітня російські війська розпочали відхід із північного напрямку, покинувши Київську область.

Нині ж основні бої тривають на сході та півдні країни. Зокрема, нещодавно українським захисникам вдалося зачистити від ворога ключовий населений пункт на трасі Бахмут-Слов'янськ.

