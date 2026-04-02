"Точка невозврата" и решающий момент. Сырский раскрыл детали обороны Киева

План обороны Киева был тщательно подготовлен еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Всем ответственным дали указания, которые помогли столице выстоять.

Как передает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью YouTube-каналу "Захисники Незалежності".

По словам генерала, он осознал, что россияне начнут полномасштабное вторжение, когда они "продлили" совместные учения с вооруженными силами Беларуси.

"Тогда стало очевидно, что это уже открытая подготовка к агрессии, потому что создана наступательная группировка и у него будет задача захватить Киев", - уточнил он.

Комментируя информацию о том, что российские самолеты даже во время учений на территории Беларуси, намеренно нарушали воздушное пространство Украины, Сырский подчеркнул, что это была подготовка к нанесению ударов и попытка обнаружить украинские средства ПВО.

Отвечая на вопрос о решающем моменте в судьбе столицы, генерал обратил внимание, что самыми ключевыми были первые часы, когда россияне применили все свое вооружение, десант и наземную группировку.

"Для нас это было ожидаемо, потому что за день до этого я собрал весь руководящий состав города, всех глав районов, все силовые структуры, весь руководящий состав Сухопутных войск, прибыл мэр. Тогда мной был доведен замысел обороны Киева, порядок действий… Все знали, кто где находится, кто кому подчиняется, и порядок действий в случае агрессии", - сказал Сырский.

Битва за Киев

Битва за Киев стала одним из ключевых этапов начального периода полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Российские войска пытались быстро захватить столицу, продвигаясь с севера, в том числе через территорию Беларуси, и ведя бои в пригородах, таких как Буча, Ирпень и Гостомель. Одним из первых эпизодов стало сражение за аэропорт в Гостомеле, где украинские силы оказали сопротивление попытке высадки десанта.