На тлі загрози РФ. У Франції вважають ймовірним масштабний конфлікт у Європі до 2030 року

Нову доктрину підготував Генеральний секретаріат з оборони та національної безпеки Франції. У документі йдеться про високу ймовірність початку у Європі до 2030 року масштабного збройного конфлікту.

У доктрині також наголошується, що конфлікт проходитиме за межами національної території Франції, проте країна може бути залучена до нього.

Стратегічний огляд також попереджає про наростаючу "російську загрозу", яка до 2030 року може посилитися через зростання виробництва в оборонній промисловості РФ. Документ допускає можливу агресію проти України, Молдови, Балкан чи країн НАТО протягом найближчих 3–5 років.