Франція змінює підхід до міжнародного партнерства: Україна в пріоритеті
Франція офіційно визначила підтримку України як пріоритет у міжнародному партнерстві. Такі стратегічні орієнтири були затверджені Президентською радою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Франції.
Єлисейський палац оприлюднив підсумки рішень президентської ради з міжнародного партнерства.
"Геополітичний контекст, позначений поверненням війни біля наших кордонів і загостренням міжнародних відносин, підкреслює важливість міцних міжнародних партнерств, які відповідають нашим цінностям і інтересам і сприяють стабільності цього світу", - йдеться в заяві президентської канцелярії.
В офісі французького лідера зазначили, що "у той час як основні партнери відходять, Франція зі своїми європейськими союзниками й надалі матиме сильний голос на міжнародній арені".
"Наш порядок денний - суверенітет нашої країни та наших партнерів", - наголошується в заяві офісу президента Франції Еммануеля Макрона.
Президентська рада з міжнародного партнерства пояснює, що міжнародне партнерство країни базується на політиці:
- солідарності, особливо перед обличчям криз,
- інвестиції перед лицем головних викликів нашої планети,
- альянсів, поєднуючи дипломатичні та економічні інтереси Франції та інтереси її партнерів.
Також вказується, що перегляд цієї політики було ініційовано Президентською Радою розвитку в травні 2023 року. Проте два роки потому, зіткнувшись "з новою геополітичною ситуацією", відомство "має на меті стабільно запровадити цю зміну парадигми".
"Він встановлює наступні стратегічні орієнтири, які були предметом консультацій з громадянським суспільством і бізнесом, і які будуть реалізовані до червня компетентним міжміністерським комітетом під керівництвом прем'єр-міністра з метою застосування всіма операторами, інструментами та органами, до складу яких входить Франція", - йдеться в заяві.
Зазначається, що у контексті безпрецедентного збільшення криз і відходу основних партнерів Франція висловлює свою солідарність із найбільш уразливими країнами та населенням, ефективно зосереджуючи свої зусилля "там, де потреби є найважливішими та найнагальнішими, щоб зробити внесок у стабільність у світі".
Вказується, що Франція, приділяючи особливу увагу країнам, які постраждали від криз і конфліктів, через свою гуманітарну допомогу та дії з відновлення, свою підтримку макрофінансової стабілізації "щорічно звітуватиме про свої дії, зокрема в країнах, які перебувають у кризі та конфлікті".
"Завдяки величезній підтримці, якої вона потребує, і прямій загрозі, яка тяжіє над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом", - розповіли у Макрона.
Також зазначається, що пріоритетні цілі, які формують основу для дій і впливу міжнародного партнерства Франції - мають бути "реалізовані всіма нашими інструментами".
Допомога Франції для України
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгення РФ офіційний Париж надає Україні суттєву допомогу та підтримку, в тому числі політичного, фінансового та оборонного характеру.
Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні винищувачів Mirage 2000.
26 березня під час прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленський французький лідер Макрон заявив, що Париж виділяє для України новий пакет військової допомоги, розміром у 2 мільярди євро.
Також нагадаємо, Макрон був одним з ініціаторів ідеї щодо можливості відправки західних військ в Україну для підтримки миру після припинення війни з РФ. Разом з прем'єр-міністром Кіром Стармером він збирає серед інших держав "коаліцію рішучих", готових брати й цьому участь.
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