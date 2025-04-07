Франція змінює підхід до міжнародного партнерства: Україна в пріоритеті

Франція офіційно визначила підтримку України як пріоритет у міжнародному партнерстві. Такі стратегічні орієнтири були затверджені Президентською радою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Франції.

Єлисейський палац оприлюднив підсумки рішень президентської ради з міжнародного партнерства.

"Геополітичний контекст, позначений поверненням війни біля наших кордонів і загостренням міжнародних відносин, підкреслює важливість міцних міжнародних партнерств, які відповідають нашим цінностям і інтересам і сприяють стабільності цього світу", - йдеться в заяві президентської канцелярії.

В офісі французького лідера зазначили, що "у той час як основні партнери відходять, Франція зі своїми європейськими союзниками й надалі матиме сильний голос на міжнародній арені".

"Наш порядок денний - суверенітет нашої країни та наших партнерів", - наголошується в заяві офісу президента Франції Еммануеля Макрона.

Президентська рада з міжнародного партнерства пояснює, що міжнародне партнерство країни базується на політиці:

солідарності, особливо перед обличчям криз, інвестиції перед лицем головних викликів нашої планети, альянсів, поєднуючи дипломатичні та економічні інтереси Франції та інтереси її партнерів.

Також вказується, що перегляд цієї політики було ініційовано Президентською Радою розвитку в травні 2023 року. Проте два роки потому, зіткнувшись "з новою геополітичною ситуацією", відомство "має на меті стабільно запровадити цю зміну парадигми".

"Він встановлює наступні стратегічні орієнтири, які були предметом консультацій з громадянським суспільством і бізнесом, і які будуть реалізовані до червня компетентним міжміністерським комітетом під керівництвом прем'єр-міністра з метою застосування всіма операторами, інструментами та органами, до складу яких входить Франція", - йдеться в заяві.

Зазначається, що у контексті безпрецедентного збільшення криз і відходу основних партнерів Франція висловлює свою солідарність із найбільш уразливими країнами та населенням, ефективно зосереджуючи свої зусилля "там, де потреби є найважливішими та найнагальнішими, щоб зробити внесок у стабільність у світі".

Вказується, що Франція, приділяючи особливу увагу країнам, які постраждали від криз і конфліктів, через свою гуманітарну допомогу та дії з відновлення, свою підтримку макрофінансової стабілізації "щорічно звітуватиме про свої дії, зокрема в країнах, які перебувають у кризі та конфлікті".

"Завдяки величезній підтримці, якої вона потребує, і прямій загрозі, яка тяжіє над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом", - розповіли у Макрона.

Також зазначається, що пріоритетні цілі, які формують основу для дій і впливу міжнародного партнерства Франції - мають бути "реалізовані всіма нашими інструментами".

Допомога Франції для України

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгення РФ офіційний Париж надає Україні суттєву допомогу та підтримку, в тому числі політичного, фінансового та оборонного характеру.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні винищувачів Mirage 2000.

26 березня під час прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленський французький лідер Макрон заявив, що Париж виділяє для України новий пакет військової допомоги, розміром у 2 мільярди євро.

Також нагадаємо, Макрон був одним з ініціаторів ідеї щодо можливості відправки західних військ в Україну для підтримки миру після припинення війни з РФ. Разом з прем'єр-міністром Кіром Стармером він збирає серед інших держав "коаліцію рішучих", готових брати й цьому участь.