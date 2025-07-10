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Макрон і Стармер готують ядерну коаліцію на тлі загроз для Європи

Четвер 10 липня 2025 10:40
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Макрон і Стармер готують ядерну коаліцію на тлі загроз для Європи Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер готуються підписати нові оборонні угоди, які посилять співпрацю у сфері ядерного стримування та розробки сучасної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Голова французької держави та британський прем’єр планують підписати відповідну декларацію вже в четвер, 10 липня.

Сторони домовляться про координацію своїх сил ядерного стримування та спільну розробку нової крилатої ракети, яка має замінити вже відомі Storm Shadow/SCALP. Цю ініціативу назвали "промисловою оборонною угодою".

Макрон наголосив, що Франція та Велика Британія мають особливу відповідальність за безпеку Європи, зважаючи на зростання загроз з боку агресивних сусідів.

"У Європі є очікування, що зіткнувшись із ревізіоністськими сусідами, наші дві країни несуть особливу відповідальність за безпеку континенту", - цитує видання слова президента Франції.

Водночас експерти зазначають, що зростаюча непередбачуваність у позиції США, зокрема щодо підтримки України, змусила Лондон активніше шукати опору в Європі.

Зокрема, британців занепокоїло те, що США нещодавно тимчасово припинили надання розвідданих Україні. Це викликало побоювання, що в разі загострення ситуації Вашингтон може не втрутитися.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, 10 липня у Лондоні запланована зустріч так званої "коаліції рішучих" - неформального об'єднання держав, які зобов'язалися підтримати Україну.

Зустріч "коаліції рішучих" відбудеться в межах саміту Британії та Франції, який прийматиме Лондон. На ній головуватимуть британський премʼєр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон.

"Коаліція рішучих" складається з тих країн, які розглядають можливість відправки своїх військ в Україну для того, щоб стримувати Росію від повторного нападу.

Але поки триває війна, відправляти європейські війська в Україну не планується.

До речі, вчора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у парламенті заявила, що Європейський Союз не може покладатися на інших у захисті Європи.

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Франція Великобританія Ядерна зброя
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