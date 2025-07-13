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Франція планує подвоїти видатки на оборону: в чому причина

Париж, Неділя 13 липня 2025 23:51
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Франція планує подвоїти видатки на оборону: в чому причина Фото: армія Франції отримає додаткове фінансування через підвищені загрози (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Франція має намір до 2027 року подвоїти оборонний бюджет, що на три роки раніше запланованого терміну. Рішення ухвалене з огляду на актуальну геополітичну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідно до раніше визначених орієнтирів, Франція мала намір подвоїти обсяг оборонного бюджету з рівня 2017 року до 2030 року. Однак президент Еммануель Макрон пообіцяв досягти цього показника вже у 2027 році.

Військовий бюджет, який у 2017 році становив 32 млрд євро (37,4 млрд доларів), зросте до 64 млрд євро до 2027 року. Крім того, передбачене додаткове фінансування: 3,5 млрд євро у 2026 році та ще 3 млрд євро у 2027 році.

Глава держави заявив, що прискорене зростання оборонного фінансування відбувається на тлі зусиль Франції досягти економії обсягом 40 млрд євро в проекті бюджету на 2026 рік. Витрати будуть покриті за рахунок зростання економічної активності.

"Наша військова незалежність нерозривно пов’язана з фінансовою незалежністю. Це буде профінансоване завдяки більшій активності та більшому виробництву", - сказав Макрон.

Президент також повідомив, що прем’єр-міністр Франсуа Байру у вівторок, 15 липня, оголосить додаткові подробиці під час виступу щодо планів уряду щодо бюджету на 2026 рік.

Главі уряду доведеться подолати серйозні політичні труднощі, намагаючись реалізувати заходи бюджетної економії через парламент, який перебуває у стані глибокої поляризації.

До того ж, Франція прагне скоротити дефіцит бюджету щоб заспокоїти контролюючі органи ЄС та іноземних інвесторів.

Нагадаємо, в січні Макрон також заявляв про намір істотно збільшити оборонний бюджет Франції й анонсував трансформацію Збройних сил Франції.

Крім того, Франція разом з Великою Британією планують посилити співпрацю в ядерному стримуванні.

Навесні цього року Париж офіційно визначив підтримку України пріоритетом у міжнародному партнерстві.

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Франція Еммануель Макрон
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