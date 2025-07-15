На фоне угрозы РФ. Во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года

Новую доктрину подготовил Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции. В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе до 2030 года масштабного вооруженного конфликта.

В доктрине также отмечается, что конфликт будет проходить за пределами национальной территории Франции, однако страна может быть вовлечена в него.

Стратегический обзор также предупреждает о нарастающей "российской угрозе", которая к 2030 году может усилиться из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Документ допускает возможную агрессию против Украины, Молдовы, Балкан или стран НАТО в течение ближайших 3-5 лет.