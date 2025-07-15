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На фоне угрозы РФ. Во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года

Фото: во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полномасштабный вооруженный конфликт в Европе вполне вероятен уже к 2030 году на фоне нарастающей "российской угрозы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую доктрину в области обороны и безопасности "Национальный стратегический обзор - 2025".

Новую доктрину подготовил Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции. В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе до 2030 года масштабного вооруженного конфликта.

В доктрине также отмечается, что конфликт будет проходить за пределами национальной территории Франции, однако страна может быть вовлечена в него.

Стратегический обзор также предупреждает о нарастающей "российской угрозе", которая к 2030 году может усилиться из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Документ допускает возможную агрессию против Украины, Молдовы, Балкан или стран НАТО в течение ближайших 3-5 лет.

 

Франция усиливает свою армию

Напомним, в январе Макрон также заявлял о намерении существенно увеличить оборонный бюджет Франции и анонсировал трансформацию Вооруженных сил Франции.

Также Франция вместе с Великобританией планируют усилить сотрудничество в ядерном сдерживании. Весной этого года Париж официально определил поддержку Украины приоритетом в международном партнерстве.

Кроме того, Франция намерена до 2027 года удвоить оборонный бюджет, что на три года раньше запланированного срока. Решение принято с учетом актуальной геополитической ситуации.

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