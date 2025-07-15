На фоне угрозы РФ. Во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года

Полномасштабный вооруженный конфликт в Европе вполне вероятен уже к 2030 году на фоне нарастающей "российской угрозы"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую доктрину в области обороны и безопасности "Национальный стратегический обзор - 2025".
Новую доктрину подготовил Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции. В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе до 2030 года масштабного вооруженного конфликта.
В доктрине также отмечается, что конфликт будет проходить за пределами национальной территории Франции, однако страна может быть вовлечена в него.
Стратегический обзор также предупреждает о нарастающей "российской угрозе", которая к 2030 году может усилиться из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Документ допускает возможную агрессию против Украины, Молдовы, Балкан или стран НАТО в течение ближайших 3-5 лет.
Напомним, в январе Макрон также заявлял о намерении существенно увеличить оборонный бюджет Франции и анонсировал трансформацию Вооруженных сил Франции.
Также Франция вместе с Великобританией планируют усилить сотрудничество в ядерном сдерживании. Весной этого года Париж официально определил поддержку Украины приоритетом в международном партнерстве.
Кроме того, Франция намерена до 2027 года удвоить оборонный бюджет, что на три года раньше запланированного срока. Решение принято с учетом актуальной геополитической ситуации.
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