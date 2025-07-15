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На тлі загрози РФ. У Франції вважають ймовірним масштабний конфлікт у Європі до 2030 року

Вівторок 15 липня 2025 09:30
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На тлі загрози РФ. У Франції вважають ймовірним масштабний конфлікт у Європі до 2030 року Фото: у Франції вважають ймовірним масштабний конфлікт у Європі до 2030 року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Повномасштабний збройний конфлікт у Європі є цілком ймовірним вже до 2030 року на тлі наростаючої "російської загрози"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку доктрину в галузі оборони та безпеки "Національний стратегічний огляд – 2025".

Нову доктрину підготував Генеральний секретаріат з оборони та національної безпеки Франції. У документі йдеться про високу ймовірність початку у Європі до 2030 року масштабного збройного конфлікту.

У доктрині також наголошується, що конфлікт проходитиме за межами національної території Франції, проте країна може бути залучена до нього.

Стратегічний огляд також попереджає про наростаючу "російську загрозу", яка до 2030 року може посилитися через зростання виробництва в оборонній промисловості РФ. Документ допускає можливу агресію проти України, Молдови, Балкан чи країн НАТО протягом найближчих 3–5 років.

Франція посилює свою армію

Нагадаємо, в січні Макрон також заявляв про намір істотно збільшити оборонний бюджет Франції й анонсував трансформацію Збройних сил Франції.

Також Франція разом з Великою Британією планують посилити співпрацю в ядерному стримуванні. Навесні цього року Париж офіційно визначив підтримку України пріоритетом у міжнародному партнерстві.

Окрім того, Франція має намір до 2027 року подвоїти оборонний бюджет, що на три роки раніше запланованого терміну. Рішення ухвалене з огляду на актуальну геополітичну ситуацію.

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