ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На фоне угрозы РФ. Во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года

Вторник 15 июля 2025 09:30
UA EN RU
На фоне угрозы РФ. Во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года Фото: во Франции считают вероятным масштабный конфликт в Европе до 2030 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полномасштабный вооруженный конфликт в Европе вполне вероятен уже к 2030 году на фоне нарастающей "российской угрозы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую доктрину в области обороны и безопасности "Национальный стратегический обзор - 2025".

Новую доктрину подготовил Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции. В документе говорится о высокой вероятности начала в Европе до 2030 года масштабного вооруженного конфликта.

В доктрине также отмечается, что конфликт будет проходить за пределами национальной территории Франции, однако страна может быть вовлечена в него.

Стратегический обзор также предупреждает о нарастающей "российской угрозе", которая к 2030 году может усилиться из-за роста производства в оборонной промышленности РФ. Документ допускает возможную агрессию против Украины, Молдовы, Балкан или стран НАТО в течение ближайших 3-5 лет.

Франция усиливает свою армию

Напомним, в январе Макрон также заявлял о намерении существенно увеличить оборонный бюджет Франции и анонсировал трансформацию Вооруженных сил Франции.

Также Франция вместе с Великобританией планируют усилить сотрудничество в ядерном сдерживании. Весной этого года Париж официально определил поддержку Украины приоритетом в международном партнерстве.

Кроме того, Франция намерена до 2027 года удвоить оборонный бюджет, что на три года раньше запланированного срока. Решение принято с учетом актуальной геополитической ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом