На тлі рішення РФ знизити рівень дипвідносин в Естонії пообіцяли продовжити підтримку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу.

"Естонія керується принципом паритетності у відносинах із Росією й наполягатиме на цьому. Це значить, що російський посол в Таллінні мусить покинути країну 7 лютого - у той же день, коли посол Естонії в РФ", - зазначив глава МЗС.

При цьому Рейнсалу підкреслив, що "кроки Росії не завадять Естонії й надалі підтримувати Україну, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку”.

"Ми продовжимо надавати Україні допомогу на тлі підготовки Росією масштабних атак, й закликаємо інші держави-однодумці посилити підтримку Києва", - додав міністр.