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Естонія висилає посла Росії із країни

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Естонія, Понеділок 23 січня 2023 14:24
Естонія висилає посла Росії із країни Фото: Естонія висилає посла Росії із країни (facebook com olga devries)
Автор: Наталія Гурковська

Естонія висилає посла Росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Естонії.

"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.

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