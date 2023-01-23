Естонія висилає посла Росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Естонії.

"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії", - говориться в повідомленні.