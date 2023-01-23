Естонія висилає посла Росії із країни
Фото: Естонія висилає посла Росії із країни (facebook com olga devries)
Естонія висилає посла Росії із країни. Це стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля в понеділок, 23 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Естонії.
"Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.
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