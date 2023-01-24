На фоне решения РФ снизить уровень дипотношений в Эстонии пообещали продолжить поддержку Украины
Эстония учла решение РФ о сокращении дипломатического присутствия до уровня временно поверенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
"Эстония руководствуется принципом паритетности в отношениях с Россией и будет настаивать на этом. Это значит, что российский посол в Таллинне должен покинуть страну 7 февраля - в тот же день, когда посол Эстонии в РФ", - отметил глава МИД.
При этом Рейнсалу подчеркнул, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность".
"Мы продолжим оказывать Украине помощь на фоне подготовки Россией масштабных атак, и призываем другие государства-единомышленники усилить поддержку Києва", - добавил министр.
Напомним, РФ решила снизить уровень дипотношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.