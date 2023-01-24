На фоне решения РФ снизить уровень дипотношений в Эстонии пообещали продолжить поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

"Эстония руководствуется принципом паритетности в отношениях с Россией и будет настаивать на этом. Это значит, что российский посол в Таллинне должен покинуть страну 7 февраля - в тот же день, когда посол Эстонии в РФ", - отметил глава МИД.

При этом Рейнсалу подчеркнул, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность".

"Мы продолжим оказывать Украине помощь на фоне подготовки Россией масштабных атак, и призываем другие государства-единомышленники усилить поддержку Києва", - добавил министр.