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На фоне решения РФ снизить уровень дипотношений в Эстонии пообещали продолжить поддержку Украины

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Вторник 24 января 2023 06:10
На фоне решения РФ снизить уровень дипотношений в Эстонии пообещали продолжить поддержку Украины Фото: В Эстонии пообещали продолжить поддержку Украины на фоне решения РФ снизить уровень дипотношений (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Эстония учла решение РФ о сокращении дипломатического присутствия до уровня временно поверенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

"Эстония руководствуется принципом паритетности в отношениях с Россией и будет настаивать на этом. Это значит, что российский посол в Таллинне должен покинуть страну 7 февраля - в тот же день, когда посол Эстонии в РФ", - отметил глава МИД.

При этом Рейнсалу подчеркнул, что "шаги России не помешают Эстонии и дальше поддерживать Украину, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность".

"Мы продолжим оказывать Украине помощь на фоне подготовки Россией масштабных атак, и призываем другие государства-единомышленники усилить поддержку Києва", - добавил министр.

Напомним, РФ решила снизить уровень дипотношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.

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