Москва знизила рівень дипвідносин з Естонією
Росія вирішила знизити рівень дипломатичних відносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені у столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.
У Москві стверджують, що це зроблено у відповідь на скорочення чисельного складу російського посольства у Таллінні.
"Як у відповідь російською стороною прийнято рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах", - йдеться в повідомленні.
МЗС РФ заявило, що повідомило естонському послу, що він має залишити країну наступного місяця.
"В останні роки керівництво Естонії цілеспрямовано руйнувало весь комплекс відносин з Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості до нашої країни зведені Таллінном в ранг державної політики", - заявили у МЗС РФ.
Естонія та її прибалтійські сусіди Латвія та Литва входять до групи союзників НАТО , які рішуче виступають за те, щоб Німеччина надала свої бойові танки Leopard-2, щоб підтримати Україну у боротьбі з вторгненням Росії.