На тлі морозів і відключень тепла у Києві померла 90-річна жінка, яка пережила Голокост

Що відомо про смерть жінки

За його словами, жінка померла на тлі складних умов проживання під час сильних морозів і перебоїв з теплом, водою та електропостачанням у столиці після російських атак по цивільній інфраструктурі. У медичних документах вказана інша причина смерті - серцева недостатність.

"Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що при такому віці та кількості різних хвороб, страшні умови життя в яких вона опинилась, через постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва - просто "добили" цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього", - написав Моше Асман.

Рабин Асман зазначив, що Євгенія Безфамільна була однією з найстарших парафіянок громади та до останнього залишалася вдома, попри надзвичайно складні побутові умови.

Смерть внаслідок російської агресії

Він наголосив, що подібні випадки є наслідком російських обстрілів, які призводять до гуманітарних криз у містах України.

Також він згадав про смерть 84-річного лікаря та парафіянина єврейської громади Херсона Олександра Бондера, який раніше загинув унаслідок поранень після російського обстрілу.

Прощання з Євгенією Безфамільною, за інформацією рабина, відбудеться у неділю, 1 лютого, на єврейському кладовищі в селі Барахти під Києвом.