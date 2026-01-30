На фоне морозов и отключений тепла в Киеве умерла 90-летняя женщина, пережившая Холокост

Что известно о смерти женщины

По его словам, женщина умерла на фоне сложных условий проживания во время сильных морозов и перебоев с теплом, водой и электроснабжением в столице после российских атак по гражданской инфраструктуре. В медицинских документах указана другая причина смерти - сердечная недостаточность.

"Но мы же с вами прекрасно понимаем, что при таком возрасте и количестве различных болезней, страшные условия жизни в которых она оказалась, из-за постоянных российских атак по гражданской инфраструктуре Киева - просто "добили" эту героическую бабушку, которая держалась до последнего", - написал Моше Асман.

Раввин Асман отметил, что Евгения Безфамильная была одной из старейших прихожанок общины и до последнего оставалась дома, несмотря на чрезвычайно сложные бытовые условия.

Смерть в результате российской агрессии

Он отметил, что подобные случаи являются следствием российских обстрелов, которые приводят к гуманитарным кризисам в городах Украины.

Также он вспомнил о смерти 84-летнего врача и прихожанина еврейской общины Херсона Александра Бондера, который ранее погиб в результате ранений после российского обстрела.

Прощание с Евгенией Безфамильной, по информации раввина, состоится в воскресенье, 1 февраля, на еврейском кладбище в селе Барахты под Киевом.