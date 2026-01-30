ua en ru
На тлі морозів і відключень тепла у Києві померла 90-річна жінка, яка пережила Голокост

П'ятниця 30 січня 2026 14:32
На тлі морозів і відключень тепла у Києві померла 90-річна жінка, яка пережила Голокост Фото: У Києві померла жінка, яка пережила Голокост (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві померла 90-річна парафіянка єврейської громади Євгенія Безфамільна, яка пережила Голокост.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного рабина України Моше Асман.

Що відомо про смерть жінки

За його словами, жінка померла на тлі складних умов проживання під час сильних морозів і перебоїв з теплом, водою та електропостачанням у столиці після російських атак по цивільній інфраструктурі. У медичних документах вказана інша причина смерті - серцева недостатність.

"Але ми ж з вами прекрасно розуміємо, що при такому віці та кількості різних хвороб, страшні умови життя в яких вона опинилась, через постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі Києва - просто "добили" цю героїчну бабцю, яка трималась до останнього", - написав Моше Асман.

Рабин Асман зазначив, що Євгенія Безфамільна була однією з найстарших парафіянок громади та до останнього залишалася вдома, попри надзвичайно складні побутові умови.

Смерть внаслідок російської агресії

Він наголосив, що подібні випадки є наслідком російських обстрілів, які призводять до гуманітарних криз у містах України.

Також він згадав про смерть 84-річного лікаря та парафіянина єврейської громади Херсона Олександра Бондера, який раніше загинув унаслідок поранень після російського обстрілу.

Прощання з Євгенією Безфамільною, за інформацією рабина, відбудеться у неділю, 1 лютого, на єврейському кладовищі в селі Барахти під Києвом.

Нагадаємо, історик Віталій Нахманович в інтерв’ю РБК-Україна розповів про те, чому в СРСР замовчували Голокост, як трагедію навмисно знеособлювали під формулою "мирні радянські громадяни" та чому її досі часто сприймають в Україні як "чужу" історію.

Експерт пояснює, що радянська влада стирала ідентичність жертв, культивувала антисемітизм і конструювала міф єдиного "радянського народу", де не було місця окремій пам’яті про знищення євреїв. Він наголошує, що Голокост є частиною української історії, адже відбувався на українських землях, і розділення жертв на "своїх" і "чужих" послаблює суспільство.

