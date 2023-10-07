На тлі чуток про постачання снарядів між КНДР та Росією значно виріс рух потягів, - ЗМІ

Супутникові знімки показують найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Beyond Parallel, що є проєктом американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень в Південній Кореї.
Зазначається, що на станції Тумангагн у Расоні, що на кордоні КНДР і РФ, помітили приблизно 73 вантажних вагони. Такої кількості там не бачили останні п'ять років, і навіть до пандемії трафік на цій ділянці був меншим.
13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.
Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
А вчора CBS News з посиланням на джерела повідомило про те, що КНДР вже почала передавати Росії артилерію.
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